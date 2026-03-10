Os olhares, os beijos e as intrigas sem interrupções?
Amor à Prova

Vem aí «Amor à prova»: Tomás empurra Alice e ela acaba em lágrimas

  TVI Novelas
  Há 1h e 29min
Vem aí «Amor à prova»: Tomás empurra Alice e ela acaba em lágrimas - TVI

Alice promete revelar segredo de Cris a Nico.

Em Amor à Prova, Alice (Mafalda Marafusta) sente-se revoltada e humilhada por ter sido enganada por Tomás (João Jesus) , que fingiu concordar em revelar a verdade a Nico. Determinada, Alice promete contar que Cris é o pai de Nico (Salvador Biernat)  e que ele será um bom exemplo de pai. Tomás, furioso, insinua que Alice tem sentimentos por Cris.

Num momento de tensão, Alice levanta a mão em defesa, mas Tomás empurra-a para a cama, deixando-a em lágrimas, dominada pela frustração e dor.

De relembrar que Alice já tinha anunciado esta decisão:

 

 

Amor à Prova

Amor à Prova
Hoje

Amor à Prova
Hoje

Amor à Prova
Ontem

Amor à Prova
Ontem

Amor à Prova
Ontem

Amor à Prova
Ontem
