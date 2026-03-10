Vem aí «Amor à prova»: Tomás empurra Alice e ela acaba em lágrimas

Em Amor à Prova, Alice (Mafalda Marafusta) sente-se revoltada e humilhada por ter sido enganada por Tomás (João Jesus) , que fingiu concordar em revelar a verdade a Nico. Determinada, Alice promete contar que Cris é o pai de Nico (Salvador Biernat) e que ele será um bom exemplo de pai. Tomás, furioso, insinua que Alice tem sentimentos por Cris.

Num momento de tensão, Alice levanta a mão em defesa, mas Tomás empurra-a para a cama, deixando-a em lágrimas, dominada pela frustração e dor.

De relembrar que Alice já tinha anunciado esta decisão: