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Amor à Prova

Vem aí em «Amor à Prova»: Alice tenta evitar ficar a sós com Tomás, mas não tem escapatória

  • TVI Novelas
  • Há 3h e 12min
Vem aí em «Amor à Prova»: Alice tenta evitar ficar a sós com Tomás, mas não tem escapatória - TVI

Amália deixa a irmã encurralada.

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Em «Amor à Prova», Amália (Ana Guiomar) pede explicações a Alice (Mafalda Marafusta) sobre Cris (José Condessa) ter cancelado o casamento, mas Alice diz que não tem nada a ver com isso e tem mais com que se preocupar. Amália conta que Simone (Susana Arrais) foi lá a casa justificar-se, mas Alice também não se quer meter nisso. Amália pergunta-lhe se aquela postura se deve ao facto de poder fazer o mesmo a Tomás (João Jesus).

David (Diogo Amaral) diz que vai tentar ajustar a terapia de Afonso (Guilherme Filipe). Alice está sem paciência para as insinuações lunáticas de Amália. Tomás apressa Alice para irem ao concerto na taqueria, mas ela diz que não há condições. David diz que pode tomar conta de Afonso e Amália cuida de Nico (Salvador Biernat). Alice não tem como recusar.

De relembrar que a relação de Alice e Tomás está cada vez pior:

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