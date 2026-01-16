Amor à Prova

Vem aí em «Amor à Prova»: Com o casamento a ruir, Alice procura consolo nos braços de Cris

  • TVI Novelas
  • Há 58 min
Vem aí em «Amor à Prova»: Com o casamento a ruir, Alice procura consolo nos braços de Cris - TVI

Pode estar a surgir algo inesperado.

Em «Amor à Prova», Alice (Mafalda Marafusta) e Tomás (João Jesus) voltam a sair do quarto de Nico (Salvador Biernat) a discutir. Ela diz que tem feito de tudo para manter a paz entre eles, mas Tomás discorda. Alice queixa-se que Afonso (Guilherme Filipe) tentou envenenar o seu pai contra ela, mas mais uma vez Tomás discorda e acha que Afonso tem razão, quando diz que Alice está encantada por Cris. Alice fica muito magoada e chora.

Alice vai em direção à rua a chorar. Cris (José Condessa) vê-a e chama-a. Cris pergunta-lhe se está tudo bem e Alice desaba, destroçada, nos braços dele. Ficam os dois ali abraçados.

Recorde-se que Alice e Tomás têm discutido muito:

