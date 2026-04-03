Vem aí em «Amor à Prova»: É o fim? Alice e Tomás dormem em quartos separados

Em «Amor à Prova», Tomás (João Jesus) está a interrogar Olga quando Alice (Mafalda Marafusta) interrompe, assumindo a responsabilidade por ter pedido à empregada que levasse Nico (Salvador Biernat) ao parque para realizar o desejo do menino de andar no carro de Cris (José Condessa). Alice confronta Tomás, questionando como ele soube tão rapidamente que o filho não estava com ela e por que razão avançou com uma queixa de rapto.

Ele justifica a sua ação dizendo que foi alertado por Afonso (Guilherme Filipe) e que, após ligar para várias pessoas sem obter resposta sobre o paradeiro de Nico, entrou em pânico. Alice admite que agiu pelas costas do marido devido à sua postura intransigente. O clima de desconfiança cresce quando Tomás a questiona sobre que outros segredos mantém com Cris.

Furiosa, Alice diz não acreditar na sua inocência quanto à queixa de rapto. Ela afirma que o marido deveria estar mais preocupado com o desgaste do casamento deles do que com Cris. Num gesto de rutura, Alice recolhe os seus pertences e decide ir dormir para o quarto do filho.

Recorde-se que Alice quase apanhou Tomás e falar sobre o seu plano: