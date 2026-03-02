Vem aí em «Amor à Prova»: Relação de Alice e Tomás está cada vez mais tóxica

Em «Amor à Prova», Tomás (João Jesus) chega a casa e diz que esteve com Amália (Ana Guiomar). Diz que falaram sobre a doença de Afonso e que ela comentou qualquer coisa sobre o carro de Alice ter avariado. Alice (Mafalda Marafusta) diz que o motor se engasgou e parou. Tomás pergunta-lhe se conseguiu resolver o problema ou se precisou de chamar algum mecânico.

Tomás e Alice discutem, depois dele lhe mostrar a fatura da oficina. Alice, irritada, diz que Tomás devia perguntar logo o que quer, em vez de andar com rodeios. Tomás pergunta-lhe porque ligou para a oficina de Cris (José Condessa) e Alice afirma que ele é de confiança. Tomás fica passado por Alice estar sempre a arranjar desculpas para ver Cris.

De relembrar que o comportamento de Tomás está cada vez mais agressivo e autoritário: