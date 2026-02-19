Vem aí «Amor à prova»: Alice confessa tudo a São sobre Cris e Nico

Em «Amor à Prova», São (Sofia Grillo) confronta Alice (Mafalda Marafusta), afirmando que ela pode fugir das suas perguntas, mas não a pode enganar: é evidente que ela gosta de Cris (José Condessa), e que Cris também gosta dela. Alice pede para que falem mais baixo, lembrando-a do local em que se encontram. São, com firmeza, explica que se não sentisse nada por Cris, teria enfrentado Tomás (João Jesus) e deixado Cris participar na vida do filho. Preocupada com a saúde de Nico, São questiona Alice sobre a possibilidade de vê-lo, temendo que o neto possa não resistir.

Alice, saindo do quarto de Nico (Salvador Biernat), concorda em deixá-la entrar, mas pede rapidez e reforça que ninguém pode descobrir aquela visita. Afonso, que passava pelo local, fica intrigado ao ver duas pessoas entrarem no quarto do neto.

Ao ver Nico, São emociona-se profundamente, observando que, mesmo na posição em que dorme, o menino se parece com Cris. Alice expressa a sua gratidão a Cris, reconhecendo que foi graças a ele que chegaram até aquele momento. São tenta tranquilizar a todos, garantindo que tudo vai correr bem, e reza a São Nicolau pelo bem-estar do neto. Neste momento tenso e delicado, Alice e São apoiam-se mutuamente, demonstrando carinho e cumplicidade enquanto cuidam de Nico.

