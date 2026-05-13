Vem aí em «Amor à Prova»: Demolição da rua de Cris está nas mãos de Ana

Em «Amor à Prova», Vítor (Diogo Infante) está indignado por Luz (Alexandra Lencastre) ter posto uma nova condição para o divórcio. Agora diz que só assina, quando a Futura tiver uma posição sobre o novo empreendimento e quer envolver as filhas nessas decisão.

As irmãs estão surpreendidas pelos pais quererem a sua opinião sobre um negócio da construtora. Vítor explica que Luz é a favor e ele contra, por isso têm de ser elas a desempatar. Vítor revela que o empreendimento vai obrigar à demolição da rua onde Cris mora e trabalha. Alice (Mafalda Marafusta) fica em choque e diz que é contra. Amália (Ana Guiomar) é a favor e terá de ser Ana (Leonor Oliveira) a desempatar, mas ela não quer ter essa responsabilidade.

Recorde-se que desde que Luz voltou à construtora nada foi igual: