Amor à Prova

Vem aí em «Amor à Prova»: Alice ganha coragem para contar a Nico que é adotado

  • TVI Novelas
  • Hoje às 09:59
Vem aí em «Amor à Prova»: Alice ganha coragem para contar a Nico que é adotado

É a hora da verdade.

Em «Amor à Prova», Nico (Salvador Biernat) chega a casa com os pais e fica feliz por ver o avô. Afonso (Guilherme Filipe) também fica muito feliz por ver o neto e diz que anda à procura dos óculos. Tomás (João Jesus) diz-lhe que estão na cabeça. Alice sugere irem para o quarto conversar e Afonso desconfia qual seja o assunto. Afonso pergunta a Tomás se não ia impedir aquela conversa e ele fica furioso.

Nico e Alice (Mafalda Marafusta) olham em volta para os balões de boas-vindas. Nico diz que tem os melhores pais do mundo. Alice aproveita o momento para lhe dizer que precisam de conversar sobre o seu pai e pega no livro "O livro da selva". Tomás tem dificuldade em conter o seu pânico.

Alice mostra o "livro da selva" a Nico e explica-lhe que todas as famílias são diferentes. Nico acha que a família deles é normal e não entende o que o livro tem a ver com o pai. Alice diz que tem uma coisa para lhe contar e Tomás quase explode, mas Olga interrompe e diz que já não sabe o que fazer com Afonso. 

De relembrar que Alice já tinha anunciado esta decisão:

