A atriz que conquistou gerações em Morangos com Açúcar anuncia o seu noivado: «Somos genuinamente felizes»

  • TVI Novelas
  • Há 3h e 14min
Uma notícia que deixou os fãs ao rubro.

Mafalda Matos deu vida a Sofia Sousa, irmã de Rui (Pedro Caeiro) e de Filipa (Sara Salgado), em «Morangos com Açúcar 4». A personagem da atriz fazia par romântico com André (Isaac Alfaiate) e recentemente, aos 36 anos, anunciou nas redes sociais que está noiva, revelando que o casamento poderá acontecer ainda este ano.

Foi no Dia dos Namorados, a 14 de fevereiro, que Mafalda partilhou a notícia, revelando que disse “sim ao seu futuro marido”. Na publicação no Instagram, a atriz mostrou o anel de noivado e descreveu a relação do casal: “O nosso amor é profundo - saudável, apaixonado, sério e divertido. Há muito respeito e admiração entre nós. Uma bela amizade... Forte individualmente. E ainda assim, uma sensação de sermos um só”.

Mafalda destacou ainda a sintonia que existe entre ambos: “Espiritualmente, politicamente, nos nossos valores familiares e sonhos, emocionalmente e intelectualmente — estamos alinhados. Não partilhamos a mesma língua materna, mas falamos a nossa melhor língua juntos. Somos gentis com as nossas palavras. Falar inglês, de alguma forma, torna-nos mais intencionais, mais presentes. Escolhemos o que dizemos. Ouvimos com mais atenção. Amamos de forma mais consciente”, referindo-se ao noivo.

A atriz terminou a partilha com palavras de felicidade e gratidão: “Somos genuinamente felizes - todos os dias. Há alegria. Há gratidão. Sente-se segurança. Suavidade. Paz. Estamos entusiasmados por tornar a nossa vida uma cerimónia constante. O nosso casamento será tal como nós - pés descalços, bonito e com muito significado. Talvez ainda este ano? Estou muito grata pelo meu parceiro de vida”.

Mafalda Matos, recorde-se, participou em vários projetos televisivos, incluindo “Morangos com Açúcar” (temporada quatro), “Anjo Meu”, “Jardins Proibidos”, “Espelho d'Água” e “Festa é Festa”, além de ter integrado o “Big Brother Famosos”, em 2022.

 

