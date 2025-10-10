Eles conquistaram o público: o casal sensação que ninguém esperava

A TVI tem um novo casal sensação! Mafalda Peres e João Bettencourt foram vistos juntos pela primeira vez durante a Moda Lisboa, e rapidamente se tornaram o centro das atenções — tanto no evento como nas redes sociais.

Mafalda Peres, que deu vida a Pipa em Morangos com Açúcar e que atualmente integra o elenco de A Fazenda, surgiu ao lado de João Bettencourt, o ator que interpreta Gonçalo na novela A Protegida. O casal foi fotografado de mãos dadas, trocando olhares cúmplices e sorrisos apaixonados, deixando clara a forte ligação entre ambos.

O estilo elegante e coordenado do par não passou despercebido. Mafalda apostou num blazer oversize preto, meias de renda e cabelo solto, enquanto João surgiu com um casaco de cabedal preto, calças escuras e ténis brancos, num visual descontraído mas sofisticado. Um detalhe que não escapou aos fãs foi a música romântica “So Easy Fall in Love”, partilhada por João nas redes sociais — um gesto que muitos interpretaram como uma confirmação discreta do romance.

A internet não tardou em reagir. O fotógrafo Afonso Batista partilhou uma das imagens e escreveu: «Sinto que está top 1 das minhas fotografias preferidas de ‘25». Já o ator Rui Pedro Silva comentou com entusiasmo: «Fyaahhhh ❤️‍🔥❤️‍🔥❤️‍🔥❤️‍🔥». Entre outras reações, Lucas Dutra perguntou: «Temos casal sensação?????». E Catarina Nifo declarou: «Os mais lindosss ❤️❤️».

A cumplicidade, o charme e a naturalidade do casal conquistaram fãs e colegas de profissão, transformando Mafalda Peres e João Bettencourt num dos casais mais comentados do momento em Portugal.

Sem dúvida, esta primeira aparição pública marcou o início de uma nova história que promete dar que falar — tanto fora como dentro do pequeno ecrã.

Recorde a personagem de João Bettencourt em A Protegida: