Lembra-se desta atriz? A fotografia de infância está a surpreender os fãs e traz uma história insólita

Mafalda Rodiles recorreu ao Instagram para partilhar uma fotografia rara da infância e a publicação rapidamente despertou a atenção dos seguidores. Na imagem, a atriz surge com 11 anos de idade, muito antes de se tornar um rosto conhecido da televisão portuguesa.

A acompanhar a fotografia, Mafalda Rodiles revelou uma história caricata que viveu precisamente nessa altura e que, olhando para trás, acredita ter definido o rumo da sua vida.

«Com exatamente 11 anos, fiz a minha primeira grande rebeldia por amor. Fugi da escola à hora do almoço, apanhei um táxi com duas amigas, que convenci a vir comigo, e fui direta à União Zoófila. O meu objetivo? Adotar o meu primeiro cão, já que os meus pais não me deixavam ter um», recordou.

A tentativa acabou por não correr como esperava. «Claro que voltei de mãos a abanar, afinal, era preciso ter 18 anos para adotar, mas a minha determinação já era implacável», contou.

A atriz revelou ainda que nunca desistiu desse sonho e que, pouco tempo depois, encontrou uma ninhada de cachorros anunciada no jornal. Levou um deles para casa na esperança de convencer a mãe a ficar com o animal, mas tal não aconteceu. Ainda assim, o cão acabou por viver na quinta da avó.

Ao refletir sobre essa memória, Mafalda Rodiles reconheceu que o amor pelos animais sempre fez parte da sua vida. «Olho para trás e percebo que tudo faz sentido. Aquela miúda de 11 anos que fugiu da escola para ir a um abrigo é a mesma que hoje em dia fundou um santuário e tem 15 cães debaixo da sua asa. O amor salvou-me e deu-me um propósito», escreveu.

A publicação terminou com uma mensagem dirigida aos pais de hoje em dia. A atriz apelou para que não desvalorizem o desejo das crianças de terem um cão, defendendo que esse sentimento pode representar uma ligação profunda e até mudar o rumo de uma vida.

Veja a publicação aqui:

Recorde-se que Mafalda Rodiles tornou-se conhecida do grande público ao integrar o elenco de Morangos com Açúcar, série juvenil que marcou uma geração de portugueses. Desde então, a atriz participou em vários projetos de televisão, mantendo também uma forte dedicação à causa animal, uma paixão que continua a partilhar regularmente com os seguidores nas redes sociais.