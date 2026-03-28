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Terra Forte

Vem aí em «Terra Forte»: Glória monta uma cilada a Marcus?

  • TVI Novelas
  • Há 3h e 38min
Vem aí em «Terra Forte»: Glória monta uma cilada a Marcus? - TVI

A irmã de Álvaro está muito confusa.

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Em «Terra Forte», Sónia (Mafalda Tavares) encoraja Glória (Maria João Pinho) a fazer queixa na polícia contra Marcus (Vitor Hugo).

Glória prepara-se para ir à polícia com Sónia quando recebe chamada de Marcus para fugirem.

Glória confessa a Sónia que Marcus está à espera dela para fugirem, dizendo que teve de inventar aquilo para ele não a ameaçar. Sónia diz terem de aproveitar esse isco para conseguirem que ele seja apanhado pela polícia.

Sónia insiste com Glória que ligue para Marcus para se encontrarem para que ele seja apanhado.

Glória diz a Marcus que pretende fugir com ele e que adiem para o dia seguinte aquele plano.

Recorde-se que foi Glória que tramou Marcus e salvou Vivi:

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