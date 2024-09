Mafalda Teixeira foi submetida a uma cirurgia: «Tem sido mais complicado...»

Este sábado, 14 de setembro de 2024, Mafalda Teixeira usou o Instagram para revelar que teve de ser submetida a uma intervenção cirúrgica.

Através de um vídeo, a atriz contou que está a recuperar e deixou um grande agradecimento por toda a preocupação. De seguida, explicou o motivo desta operação: «Já estou limpinha. Já não tenho o mioma de 8 centímetros e os quistos. Tem sido mais complicada a recuperação da própria anestesia...».

No entanto, Kapinha, o marido da atriz, já veio fazer uma atualização. A artista, este domingo, já teve alta hospital e já foi para casa.

De relembrar que Mafalda esteve no início de setembro no V+, onde falou do seu novo projeto fora do mundo da representação: