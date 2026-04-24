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«Agora somos quatro»: Mafalda Teixeira e Jorge Kapinha surpreendem com anúncio especial

  • TVI Novelas
  • Há 1h e 27min
«Agora somos quatro»: Mafalda Teixeira e Jorge Kapinha surpreendem com anúncio especial - TVI

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Mafalda Teixeira, atriz, e Jorge Kapinha, músico e ator, formam um dos casais mais conhecidos do público português, estando juntos há cerca de 16 anos. O casal conheceu-se em 2008, quando trabalhava em conjunto numa peça de teatro, e desde então tem partilhado vários momentos da sua vida pessoal e familiar com os seguidores. São pais de Gabriel, nascido por volta de 2014, que surge frequentemente em conteúdos digitais e participações televisivas ao lado dos pais.

Desta vez, o casal recorreu às redes sociais para apresentar um novo elemento da família, num vídeo marcado por ternura e entusiasmo. Trata-se de um pequeno coelho bege, cuja chegada trouxe alegria ao ambiente familiar: «Agora somos quatro» disseram no video.

Num registo descontraído, Mafalda Teixeira e Jorge Kapinha pediram ajuda aos seguidores para escolher o nome do novo animal de estimação, escrevendo: “Como devemos chamar ao nosso novo elemento da família?”

As respostas dos fãs surgiram rapidamente, com várias sugestões criativas e divertidas. Entre os comentários, destacaram-se propostas como “Bugs Bunny”, “Tambor como no filme da Disney” e “Caramelo”. Houve ainda quem partilhasse experiências pessoais com animais semelhantes, referindo: “Tenho um há dois anos... Cá em casa adoramos o nosso bleny .. recomendo não o soltar ao pé de sapatos, borrachas da porta 🤣 Fazem questão de roer tudo”.

A publicação rapidamente gerou interação entre os seguidores, refletindo o carinho do público pelo casal e pela forma como continuam a partilhar momentos do seu quotidiano familiar.

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