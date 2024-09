Mafalda Teixeira revela problema de saúde: «Dia intenso de exames e análises...»

Esta quinta-feira, 5 de setembro de 2024, Mafalda Teixeira recorreu aos Instastories para explicar que tem andado a fazer várias análises e exames para perceber o que se está a passar com a sua saúde.

«Andei 14 dias com um dispositivo para medir o nível de açúcar no sangue e teste de glicemia e insulina para perceber o que se passa comigo», revelou.

Após ser tudo analisado, a atriz recebeu o diagnóstico: «A minha insulina não está bem equilibrada, ou seja, não está a fazer o seu trabalho como deve de ser. A insulina, depois, vai provocar uma série de coisas: a questão da glicemia, da tiroide e dos distúrbios hormonais».

De relembrar que Mafalda é mãe de Gabriel de 9 anos, fruto do relacionamento com Kapinha, TikToker português. Aproveite e veja o momento ternurento em que Gabriel Capinha explica porque gosta de estar na cozinha com a mãe a preparar receitas saudáveis.