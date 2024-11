«A Fazenda»: a personagem de Inês Aguiar mantém uma relação secreta

Em «A Fazenda», Mafalda Borges Lacerda (Inês Aguiar) é a filha mais velha de Leonor Borges Lacerda (Dalila Carmo) e Miguel Borges Lacerda (Diogo Infante). Foi filha única durante os primeiros cinco anos de vida e ressentiu-se muito quando nasceram as duas irmãs mais novas, Júlia Borges Lacerda (Kelly Bailey) e Eva Borges Lacerda (Margarida Corceiro), e lhe roubaram as atenções.

Mafalda mantém uma relação secreta com Gustavo Sequeira Neto (Nuno Pardal), sócio do seu pai no escritório de advocacia.

Recorde-se que esta é a primeira protagonista da artista: