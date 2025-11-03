Bomba de magnésio que regula açúcar no sangue: este concentrado asiático tem mil e uma utilidades

Bomba de magnésio que regula açúcar no sangue: este concentrado asiático tem mil e uma utilidades - TVI
Pasta de tamarindo
Pasta de tamarindo

Fotografia: Depositphotos

Este ingrediente asiático é perfeito para molhos, sobremesas e até bebidas refrescantes.

Na procura por ingredientes autênticos e saudáveis, o tamarindo surge como uma opção prática e versátil na cozinha. Este fruto tropical, muito usado nas culinárias tailandesa, indiana e mexicana, é rico em magnésio — um mineral essencial para a saúde dos músculos, ossos e coração. Além disso, estudos indicam que pode ajudar a regular os níveis de açúcar no sangue, tornando-se uma escolha inteligente para quem procura uma alimentação equilibrada.

Um concentrado prático para mil e uma receitas

Este concentrado de tamarindo da marca Cock está disponível na Amazon por apenas 15€ em pack de 2 frascos de 850g (ou 8,39€ por frasco individual). Ao contrário do tamarindo fresco, que exige tempo de preparação, este concentrado é pronto a usar: basta adicionar a sopas, molhos, caris, sobremesas ou até bebidas refrescantes. É vegetariano e ideal para quem quer explorar sabores autênticos.

O que dizem quem já experimentou

As avaliações dos compradores são bastante positivas. "Tudo perfeito e muito rico", elogia um utilizador satisfeito com a qualidade do produto. Outro destaca a conveniência: "Super e rápido", sublinhando como é prático ter este ingrediente sempre à mão.

O testemunho mais entusiasta vem de uma compradora mexicana, habituada ao sabor autêntico do tamarindo: "Sou mexicana e este concentrado de tamarindo realmente supera as minhas expectativas. Muito rico para doces."

Com versatilidade comprovada, este concentrado de tamarindo é uma forma simples de adicionar sabor autêntico e benefícios nutricionais às refeições do dia a dia.

