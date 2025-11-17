Tem mais de 50 anos? Há 20 coisas que deve fazer, pois podem afetar a sua saúde sem dar conta

Todos queremos manter-nos jovens durante mais tempo e, por isso, a partir dos 50 anos não há alternativa: ou revemos a nossa vida e reavaliamos os nossos hábitos, ou a “magia” não acontece por si só.

Mas afinal, em que áreas da nossa vida devemos realmente intervir? Desde comportamentos sociais a hábitos de saúde, existem 20 coisas que deve evitar depois dos 50, tal como refere o site Healthline.

Esta lista não só contribui para melhorar a qualidade de vida, como também nos permite desfrutar da melhor forma das décadas que se seguem. Tenha sempre presente: nunca é tarde para fazer mudanças positivas e tomar medidas proativas para ser mais saudável, fortalecer relações e viver uma vida mais gratificante.

1. Consultas médicas regulares

Os exames médicos são essenciais para detetar problemas precocemente, com foco em rastreios para condições como tensão arterial elevada e diabetes. Manter as vacinas em dia e realizar exames de rotina, como mamografias ou colonoscopias, é fundamental.

2. Cuidar da saúde oral

A saúde oral tem um impacto direto na saúde geral — problemas como doenças das gengivas estão associados ao risco cardíaco. Check-ups regulares ajudam a prevenir cáries e perda de dentes.

3. Dar atenção à saúde mental

Depressão e ansiedade exigem cuidados sérios. Promova o bem-estar mental através da vida social e de atividades que lhe deem prazer. Considere terapia ou práticas de mindfulness, como meditação.

4. Moderar o consumo de álcool

A tolerância ao álcool diminui com a idade. Reduzir o consumo melhora o sono, o humor e a saúde em geral. Aposte em atividades sociais que não envolvam bebida alcoólica.

5. Estabelecer bons hábitos de sono

Se chegou aos 50 com padrões de sono irregulares, agora é o momento de os corrigir. Pratique uma boa higiene do sono: horários regulares, evitar cafeína e refeições pesadas antes de deitar, entre outros. Se os problemas persistirem, consulte um especialista.

6. Adotar uma alimentação equilibrada

Uma dieta rica em frutas, legumes, cereais integrais e proteínas magras é essencial, especialmente porque o metabolismo desacelera. Controlar as porções e reduzir alimentos processados e açúcares ajuda a manter o peso e a estabilizar os níveis de energia.

7. Manter-se fisicamente ativo

A atividade física reduz o risco de doenças crónicas. Caminhadas, natação e ioga são ótimas para as articulações. O treino de força combate a perda de massa muscular. O ideal é cumprir cerca de 150 minutos de exercício aeróbico moderado por semana.

8. Cuidar da saúde óssea

Com o avançar da idade, a saúde óssea torna-se ainda mais importante. Exercício físico e uma dieta rica em cálcio e vitamina D ajudam a fortalecer os ossos. Evitar fumar e o consumo excessivo de álcool é igualmente crucial. Exames de densidade óssea podem ser recomendados.

9. Proteger a pele

O risco de cancro da pele exige cuidados reforçados: protetor solar com SPF 30 ou superior, roupa protetora e verificações regulares da pele — tanto autoexames como consultas de dermatologia para detetar danos causados pelos raios UV.

10. Reduzir o stress crónico

O stress prolongado pode causar problemas graves de saúde. Técnicas de respiração, ioga, meditação, manter uma rede de apoio social e reservar tempo para passatempos ajudam a controlar o stress.

11. Usar calçado adequado

Calçado confortável ajuda a prevenir quedas, dores nas articulações e problemas nos pés. Se necessário, use palmilhas ortopédicas para maior suporte.

12. Fazer exames de visão e audição

Avaliações regulares permitem detetar problemas precocemente e garantir que óculos e aparelhos auditivos estão atualizados. Isso melhora a segurança e ajuda a evitar o isolamento social.

13. Afastar-se de relações tóxicas

Romper com relações prejudiciais beneficia a saúde emocional e física. Priorize relações positivas e de apoio. Participar em grupos comunitários pode ajudar a criar novos laços saudáveis.

14. Abraçar a tecnologia

Adaptar-se às novas tecnologias facilita a comunicação com família e amigos, estimula o cérebro e ajuda na rotina diária, oferecendo até uma maior sensação de segurança.

15. Estimular o cérebro

Quebra-cabeças, leitura, aprendizagem de novas habilidades, interação social e exercício físico contribuem para a saúde cognitiva. Uma dieta rica em ómega-3, antioxidantes e vitaminas reforça esse efeito.

16. Manter-se hidratado

A sensação de sede diminui com a idade. Beber líquidos regularmente previne confusão e tonturas. A inclusão de frutas e vegetais ricos em água também ajuda na hidratação.

17. Atualizar regularmente os óculos

Exames de visão garantem que a prescrição de óculos está correta, evitando dores de cabeça e fadiga ocular. Lentes multifocais podem ser úteis para necessidades específicas.

18. Explorar novas atividades

Participar em novos passatempos melhora o bem-estar e estimula o cérebro. Aprender algo novo traz satisfação e pode alargar o círculo social.

19. Praticar exercício de forma consistente

A atividade física regular é essencial para manter força muscular, flexibilidade e saúde cardiovascular. Caminhadas rápidas, ciclismo e natação são boas opções. Combine exercícios aeróbicos com treino de força, ajustando a intensidade conforme recomendação médica.

20. Cultivar relações sociais

Manter contacto social é vital para o bem-estar emocional e cognitivo. O isolamento aumenta o risco de depressão e declínio cognitivo. Junte-se a clubes, grupos com interesses comuns ou participe em atividades comunitárias. A tecnologia pode ajudar a ultrapassar distâncias físicas.