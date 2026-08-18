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Manuel Luís Goucha lamenta a morte de figura adorada em Portugal e revela curiosidade emocionante

  • TVI Novelas
  • Há 21 min
Manuel Luís Goucha lamenta a morte de figura adorada em Portugal e revela curiosidade emocionante - TVI

A atriz brasileira Laura Cardoso morreu aos 98 anos. Manuel Luís Goucha presta-lhe homenagem

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Manuel Luís Goucha é uma das inúmeras personalidades que está a lamentar a morte de Laura Cardoso. A atriz, que é uma das figuras principais da representação no Brasil, morreu aos 98 anos. Era muito conhecida e acarinhada no nosso País.

Aliás, Manuel Luís Goucha conheceu pessoalmente Laura Cardoso e até a entrevistou.

«Cresci a vê-la nas novelas brasileiras e a deslumbrar-me com a humanidade com que tratava as suas personagens. Tive o privilégio de com ela conversar no “Você na TV” quando veio fazer de Gringa na peça “ Veneza” no Teatro Tivoli», contou Goucha, lamentando esta morte e revelando uma história que a envolve que nunca mais vai esquecer:

«Foi de uma gentileza que não mais esqueci. Assim são os grandes! A frase é sua: “Quando partir vou muito feliz com a vida que tive. A Laura gostou da Laura”».   

A morte de Laura Cardoso foi confirmada nas redes sociais oficiais da atriz, onde também já estão disponíveis as informações do velório.

«A nossa grande estrela despediu-se de nós. Laura Cardoso estará para sempre nos nossos corações. Obrigada por tudo, nossa amada e eterna Laura Cardoso», lê-se. 

No Brasil, as homenagens multiplicam-se. Laura Cardoso ficará para sempre na memória do mundo da representação e da sétima arte.  É um dos principais nomes da dramaturgia brasileira. Destacou-se no mundo das novelas, nomeadamente em «Gabriela». Trabalhou em mais de 60 novelas. 

A filha da atriz já confirmou que Laura Cardoso morreu em casa após se sentir mal. 

Percorra a galeria e recorde Laura Cardoso. 

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