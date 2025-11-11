Festa é festa

Manuel Marques faz sério comunicado: «Para evitar especulações»

  TVI Novelas
  Hoje às 16:41
Manuel Marques faz sério comunicado: «Para evitar especulações» - TVI

Manuel Marques reage a novas alegações.

O ator Manuel Marques, que deu vida a Nando na novela «Festa é Festa» que alegadamente foi acusado de violência doméstica contra a filha mais velha, decidiu emitir um comunicado depois de terem sido reveladas na imprensa novas acusações da filha.

No comunicado, Manuel Marques afirmou: «COMUNICADO. Mais uma vez, e para evitar especulações resultantes das notícias recentemente divulgadas por certos meios de comunicação, venho esclarecer que não fui, até à data, acusado de crime algum. Todas as diligências realizadas inserem-se no normal desenvolvimento do processo que se encontra em curso, ainda em fase de investigação e sob segredo de justiça, não podendo nenhuma das Partes intervenientes no processo e com conhecimento dos factos falar sobre os mesmos. Qualquer declaração atribuída à minha filha Inês e transcrita na comunicação social constitui uma violação ao segredo de justiça ou resulta de falsas declarações, sobre as quais não posso falar e que a sua advogada já desmentiu no passado sábado à Nova Gente. Continuo a respeitar os tempos da justiça, em silêncio, mantendo-me focado apenas no meu trabalho como ator e no apuramento da verdade».

Com esta declaração, o ator pretendeu clarificar a sua posição perante os recentes relatos na imprensa, reforçando que o processo ainda está em investigação e sob segredo de justiça e que não houve qualquer acusação formal até ao momento.

Manuel Marques sublinha a intenção de manter-se focado na sua carreira artística, aguardando que a justiça siga o seu curso.

