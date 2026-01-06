Depois da polémica, equipa de Manuel Melo reage e deixa uma mensagem marcante

Uma comparação entre Big Brother, Secret Story e A Primeira Companhia foi suficiente para gerar polémica entre alguns ex-concorrentes de reality shows. Tudo aconteceu depois do ator Manuel Melo ter afirmado, durante a gala deste domingo, dia 4 de janeiro, que “seria extremamente interessante deixarmos os BB’s e SS’s na Malveira”, acrescentando que “aqui é 1C Bucelas”. As palavras do recruta não passaram despercebidas e rapidamente provocaram reacções nas redes sociais.

Perante a controvérsia, a equipa do ator reagiu através de um comunicado, e o próprio Manuel Melo decidiu esclarecer a situação com um desabafo publicado no Instagram, onde explicou o contexto e a intenção das suas declarações. No texto, o ator sublinhou que uma frase simples pode gerar interpretações completamente opostas, frisando que aquilo que foi dito de forma inocente acabou por criar uma onda de revolta que nunca esteve na sua intenção.

Na sua explicação, Manuel Melo deixou claro que a mensagem transmitida foi apenas a de deixar para trás realities que já passaram e viver o presente. Esse presente, como destacou, chama-se A Primeira Companhia, em Bucelas, um programa com regras, dinâmicas e objetivos próprios, onde o espírito de corpo, a cooperação e o trabalho em equipa são elementos fundamentais.

O ator explicou ainda que, ao contrário de outros formatos, onde o jogo é muitas vezes mais individual, neste reality o foco está no grupo, na entreajuda e na vivência coletiva. Manuel Melo garantiu que não houve qualquer intenção de comparar, desvalorizar ou menosprezar pessoas ou percursos, mas apenas de respeitar o contexto específico deste programa.

No final do desabafo, o ator resumiu a sua posição com uma frase simples: “Nada mais do que isso.” E deixou a pergunta aos seguidores: “O que estão a achar de tudo isto?”

As reacções não se fizeram esperar e muitos seguidores saíram em defesa de Manuel Melo. Entre os comentários, destacam-se mensagens como «O que o Manuel disse é simples e óbvio. O mal está na cabeça de quem ouve, não na boca de quem diz!», «O Manel tem razão no que disse. Este formato é de camaradagem e de esforço físico diferente de outros formatos de realitys», «Boa Melo, tens toda a razão» e ainda «Muito bem dito. Ali ninguém tem experiência do programa. São todos iniciantes e iguais. Quem comanda é o Comandante e os instrutores. Ponto final.».

A polémica continua a dividir opiniões, mas para muitos fãs do ator, as palavras de Manuel Melo foram claras e nunca tiveram a intenção de ofender ou diminuir outros participantes ou formatos televisivos.