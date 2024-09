Pedro Teixeira e Cândido Costa juntos? Sim, é verdade e o momento é hilariante

Esta segunda-feira, 30 de setembro de 2024, Pedro Teixeira e Cândido Costa foram identificados num vídeo nos Instastories, que mais parte partilharam nas suas redes sociais.

As imagens estão a deixar os fãs ao rubro, pois vê-se o ator a maquilhar o ex-jogador de futebol:

Recorde-se que, a noite anterior (29 de setembro), foi de festa para Cândido Costa. Ele venceu o Globo de Ouro de Revelação do Ano. Também Manuel Luís Goucha venceu um globo de ouro, mas na categoria de personalidade do ano, na área do entretenimento.

De relembrar que pode ver Pedro Teixeira a apresentar «Congela» e a representar em «Festa é Festa» na pele de Tomé: