Esta máquina de café estilo vintage desceu de 109€ para 84€ e tem entrega garantida antes do Natal

Para quem gosta de cozinhas com carácter e objetos que dão personalidade ao espaço, esta máquina de café de estilo retro é um verdadeiro destaque. O acabamento mate, combinado com detalhes em madeira, faz dela uma peça que não precisa de ser escondida na bancada. Está disponível em oito cores — arena, azul, branco, moka, negro, roxo, terracota e verde sage (todas em versão mate) — e adapta-se facilmente a diferentes estilos de casa.

Na Amazon, soma mais de 3.400 avaliações, tem classificação média de 4 estrelas e foi comprada mais de 500 vezes no último mês. Neste momento, encontra-se com 23% de desconto, passando de 109€ para 84€, e a entrega está garantida antes do Natal, ideal tanto para oferecer como para uso diário.

No uso diário, é uma máquina pensada para facilitar o café em casa. Aquece rapidamente e permite tirar um espresso intenso e com creme. Pode ser usada com café moído normal ou com monodoses E.S.E., que são doses individuais de café já preparadas, práticas e limpas. Dá para fazer uma ou duas chávenas de cada vez, o depósito de água tem 1,25 litros e a parte superior serve para manter as chávenas quentes antes de tirar o café.

Inclui ainda um tubo lateral de vapor para aquecer o leite e criar espuma para bebidas como cappuccino, latte ou macchiato. Nas avaliações, os utilizadores referem sobretudo o sabor do café, o aspeto cuidado da máquina e a facilidade de limpeza. É uma opção equilibrada para quem procura uma máquina prática para o dia a dia, com atenção ao design e um preço mais baixo durante o período de desconto.

