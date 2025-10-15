Ficamos de queixo caído ao ver o preço desta máquina de café

Quem é amante de café sabe: começar o dia com uma chávena bem tirada faz toda a diferença na disposição e na produtividade. E foi exatamente por isso que ficámos de queixo caído ao descobrir que a Philips L’Or Barista Sublime — uma das máquinas mais elogiadas da marca — está agora a apenas 54,07€. Com um desconto de 22% face ao preço habitual (cerca de 69€) e mais de 17 mil avaliações na Amazon, esta cafeteira já conquistou milhares de utilizadores e promete elevar o café de casa a outro nível.

O sucesso não é por acaso: a Philips L’Or Barista Sublime combina design elegante, tecnologia inteligente e a capacidade de preparar duas chávenas de expresso ao mesmo tempo — ou um expresso duplo numa só. Tudo isto num formato compacto, pensado para quem valoriza qualidade e conveniência.

Café duplo, prazer a dobrar

O grande destaque da L’Or Barista Sublime está na possibilidade de preparar duas bebidas em simultâneo — ideal para quem gosta de partilhar o momento do café — ou um expresso duplo, mais intenso, numa única caneca.

O segredo está nas cápsulas exclusivas L’OR Barista de dose dupla e nas cápsulas L’OR Espresso, desenvolvidas especialmente para esta máquina.

Adquira aqui





Qualidade premium em cada gole

Com 19 barras de pressão, esta máquina de café assegura uma extração precisa que realça todo o sabor e a cremosidade de um verdadeiro expresso. Do clássico café curto a um café longo mais suave, é possível explorar uma grande variedade de estilos, sempre com aroma intenso e corpo equilibrado.

Design que brilha na cozinha

Compacta, elegante e pensada para se adaptar a qualquer espaço, esta máquina destaca-se pelo acabamento em preto com detalhes dourados, que lhe confere um toque sofisticado. A bandeja de gotejamento ajustável permite utilizar chávenas de diferentes tamanhos — seja para um expresso rápido ou para aquela caneca generosa que acompanha as manhãs de fim de semana.

Com classe energética A+, alia desempenho e eficiência, garantindo menor consumo de energia sem comprometer a qualidade do café. Uma escolha amiga do ambiente e do dia a dia.

O que dizem as avaliações

Na Amazon, a Philips L’Or Barista Sublime soma 4,5 estrelas e mais de 17 mil avaliações, com elogios à qualidade do café — frequentemente comparado ao de cafetarias profissionais. Muitos utilizadores destacam ainda a facilidade de uso, o design moderno e a possibilidade de preparar duas chávenas em simultâneo, tornando-a perfeita para casais ou para quem gosta de receber amigos.