Ficamos de queixo caído ao ver o preço desta máquina de café

Quem é amante de café sabe: começar o dia com uma chávena bem tirada faz toda a diferença na disposição e na produtividade. E foi exatamente por isso que ficámos de queixo caído ao descobrir que a Philips L’Or Barista Sublime — uma das máquinas mais elogiadas da marca — está agora a apenas 54,07€. Com um desconto de 22% face ao preço habitual (cerca de 69€) e mais de 17 mil avaliações na Amazon, esta cafeteira já conquistou milhares de utilizadores e promete elevar o café de casa a outro nível.
O sucesso não é por acaso: a Philips L’Or Barista Sublime combina design elegante, tecnologia inteligente e a capacidade de preparar duas chávenas de expresso ao mesmo tempo — ou um expresso duplo numa só. Tudo isto num formato compacto, pensado para quem valoriza qualidade e conveniência.
Café duplo, prazer a dobrar
O grande destaque da L’Or Barista Sublime está na possibilidade de preparar duas bebidas em simultâneo — ideal para quem gosta de partilhar o momento do café — ou um expresso duplo, mais intenso, numa única caneca.
O segredo está nas cápsulas exclusivas L’OR Barista de dose dupla e nas cápsulas L’OR Espresso, desenvolvidas especialmente para esta máquina.
Qualidade premium em cada gole
Com 19 barras de pressão, esta máquina de café assegura uma extração precisa que realça todo o sabor e a cremosidade de um verdadeiro expresso. Do clássico café curto a um café longo mais suave, é possível explorar uma grande variedade de estilos, sempre com aroma intenso e corpo equilibrado.
Design que brilha na cozinha
Compacta, elegante e pensada para se adaptar a qualquer espaço, esta máquina destaca-se pelo acabamento em preto com detalhes dourados, que lhe confere um toque sofisticado. A bandeja de gotejamento ajustável permite utilizar chávenas de diferentes tamanhos — seja para um expresso rápido ou para aquela caneca generosa que acompanha as manhãs de fim de semana.
Com classe energética A+, alia desempenho e eficiência, garantindo menor consumo de energia sem comprometer a qualidade do café. Uma escolha amiga do ambiente e do dia a dia.
O que dizem as avaliações
Na Amazon, a Philips L’Or Barista Sublime soma 4,5 estrelas e mais de 17 mil avaliações, com elogios à qualidade do café — frequentemente comparado ao de cafetarias profissionais. Muitos utilizadores destacam ainda a facilidade de uso, o design moderno e a possibilidade de preparar duas chávenas em simultâneo, tornando-a perfeita para casais ou para quem gosta de receber amigos.