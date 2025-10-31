Nunca mais usámos a máquina de lavar loiça sem uma bola de papel de alumínio lá dentro

Antes de ligar a máquina de lavar loiça, experimente colocar uma bola de papel de alumínio no compartimento dos talheres. Este truque, que se tornou viral nas redes sociais, revelou ter fundamento científico. E, depois de testado, dificilmente voltará a lavar loiça sem o usar. O objetivo é simples: deixar os talheres e utensílios de alumínio, como panelas, com mais brilho e sem manchas ou riscos.

O segredo está na reação química entre o alumínio e os compostos presentes nos detergentes, sobretudo os que contêm enxofre, responsáveis pelo escurecimento do inox. Este fenómeno foi explicado num estudo publicado no Journal of Nuclear Materials e partilhado pela Universidade de Harvard.

A bola de alumínio funciona como um ânodo de sacrifício (o mesmo princípio utilizado nos barcos para proteger peças metálicas da corrosão). Assim, em vez de os talheres ficarem baços ou oxidados, é o alumínio que reage primeiro, preservando o brilho do metal.

Nos talheres de inox, o resultado é visível: ficam mais brilhantes e sem aquele aspeto esbatido. Já nos talheres de prata, o efeito é ainda mais notório, uma vez que o alumínio ajuda a remover a oxidação e a restaurar o brilho original. Importa referir, contudo, que o truque não elimina riscos, apenas melhora o aspeto geral.

Como fazer:

Faça uma bola de papel de alumínio (não é necessário que fique muito compacta). Coloque-a no compartimento dos talheres ou na prateleira da máquina de lavar loiça. Lave normalmente com o seu detergente habitual.

O resultado? Talheres reluzentes e utensílios impecáveis, sem esforço e com a ajuda de um simples pedaço de papel de alumínio.

Veja o video: