  • TVI Novelas
  • Há 32 min
Este erro ao lavar roupa pode danificar a máquina e estragar as peças - TVI

É um erro extremamente comum em todas as casas que pode causar estragos tanto à máquina como à roupa

Muitos de nós têm o hábito de encher a máquina de lavar roupa até ao limite, acreditando que é uma forma mais rápida e eficiente de tratar de todas as peças de uma só vez. No entanto, a verdade é que esta prática pode causar vários problemas (tanto para o funcionamento da máquina como para a durabilidade da roupa).

De acordo com os especialistas da cadeia de lavandarias norte-americana Wave Max Laundry, sobrecarregar a máquina de lavar pode trazer consequências sérias, mas há formas simples de evitar danos e reparações dispendiosas.

O que acontece quando sobrecarrega a máquina de lavar

Cada máquina tem uma capacidade máxima de carga definida. Exceder esse limite pode danificar os rolamentos, colocar pressão excessiva no motor e até provocar transbordos, devido a falhas nas válvulas internas.

A solução é simples: evite encher a máquina em demasia.

Roupa mal lavada

Quando o tambor está demasiado cheio, a água e o detergente não conseguem circular entre as peças, o que resulta em roupa mal lavada e com odores desagradáveis.

Buracos e rasgos desnecessários

O excesso de roupa aumenta o atrito dentro do tambor e o risco de danos causados por fechos, botões ou costuras. O resultado? Peças danificadas e menor durabilidade do vestuário.

Meias e roupa interior desaparecidas

Os pares de meias que parecem desaparecer misteriosamente podem, afinal, estar presos na linha de drenagem — algo que acontece frequentemente quando a máquina está sobrecarregada.

Sinais de que está a colocar roupa a mais

Fique atento a estes indícios:

  • A roupa não gira corretamente durante o ciclo;
  • As peças ficam encharcadas no final da lavagem;
  • Há resíduos de detergente na roupa;
  • Ocorrem barulhos ou guinchos durante a centrifugação;
  • São necessárias reparações com frequência;
  • A roupa continua suja, mesmo após o ciclo completo.

Resumindo, encher demasiado a máquina de lavar pode parecer uma forma eficiente de poupar tempo, mas a longo prazo sai mais caro (tanto em energia como em manutenção e na própria durabilidade da roupa).

