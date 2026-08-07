Ator diz que escapou a grave acidente com ajuda sobrenatural: «Não era a minha mão»

Marcelo Serrano, ator brasileiro, escapou por pouco de um grave acidente. E a explicação que deu está a espantar tudo e todos. Marcelo fez um relato no qual garante que foi ajudado por uma força sobrenatural no momento de pânico na estrada. «Senti alguma coisa», afirma. «Não era a minha mão».

O momento aconteceu numa estrada que liga o Rio de Janeiro a São Paulo. Só um forte pressentimento, uma rápida reação, e «uma mão extra» ajudaram a que evitasse o pior.

«Dividindo essa história que aconteceu comigo para te lembrar de confiar na sua intuição, estar atento aos sinais, acreditar no seu anjo da guarda e na sua fé, seja ela qual for», escreveu.

Veja o vídeo: