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Ator diz que escapou a grave acidente com ajuda sobrenatural: «Não era a minha mão»

  • TVI Novelas
  • 7 ago, 17:01
Ator diz que escapou a grave acidente com ajuda sobrenatural: «Não era a minha mão» - TVI
Marcelo Serrano
Marcelo Serrano
Foto: DR

O ator brasileiro Marcelo Serrado escapa de grave acidente e faz relato impressionante. Garante ter sido salvo por uma força sobrenatural

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Marcelo Serrano, ator brasileiro, escapou por pouco de um grave acidente. E a explicação que deu está a espantar tudo e todos. Marcelo fez um relato no qual garante que foi ajudado por uma força sobrenatural no momento de pânico na estrada. «Senti alguma coisa», afirma. «Não era a minha mão».

O momento aconteceu numa estrada que liga o Rio de Janeiro a São Paulo. Só um forte pressentimento, uma rápida reação, e «uma mão extra» ajudaram a que evitasse o pior.  

«Dividindo essa história que aconteceu comigo para te lembrar de confiar na sua intuição, estar atento aos sinais, acreditar no seu anjo da guarda e na sua fé, seja ela qual for», escreveu.

Veja o vídeo: 

 

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