É ator, mas a vida fez-lhe seguir outros rumos e tornou-se hospedeiro de bordo

Marco Costa é um dos rostos conhecidos do entretenimento em Portugal, tendo construído uma carreira marcada pela visibilidade mediática e por diferentes experiências profissionais ao longo dos anos. Ao contrário de percursos mais lineares dentro da representação, o seu trajeto foi-se transformando com o tempo, acompanhando novas fases pessoais e escolhas profissionais que o afastaram, progressivamente, da ficção televisiva.

Marco Costa tem um percurso ligado sobretudo à televisão portuguesa, com passagem por vários formatos de ficção e entretenimento, incluindo produções da TVI e participações em diferentes projetos do pequeno ecrã. Ao longo da sua carreira, integrou o elenco de várias produções televisivas, destacando-se sobretudo em novelas e séries emitidas em canais generalistas. Entre os projetos mais conhecidos em que participou na TVI encontram-se títulos como «Amanhecer» e «Morangos com Açúcar», onde teve uma das suas primeiras grandes exposições ao público.

Mais tarde, o ator voltou a aparecer em projetos da TVI como «A Impostora» e, mais recentemente, integrou também o elenco da novela «Festa é Festa».

Segundo informações públicas e declarações ao longo dos anos, o ator acabou por enveredar por uma nova área profissional ligada ao setor da aviação, assumindo funções como hospedeiro de bordo. Esta transição representa uma mudança significativa na sua carreira, passando de um contexto artístico e mediático para uma função altamente exigente e centrada no contacto direto com passageiros, segurança e serviço a bordo.

Esta mudança não surgiu de forma abrupta, mas sim como resultado de uma fase de reorientação profissional, em que o antigo ator procurou estabilidade e um novo desafio fora do meio televisivo.

No plano pessoal, Marco Costa sempre manteve alguma exposição mediática associada ao seu percurso inicial no entretenimento, embora nos últimos anos tenha optado por uma presença mais discreta, focada sobretudo na sua vida profissional atual.

Assim, a passagem de ator para hospedeiro de bordo marca uma mudança profunda no percurso de Marco Costa, refletindo uma adaptação a novas prioridades e uma redefinição do seu caminho profissional, longe dos holofotes da ficção televisiva e mais próximo de uma carreira estruturada no setor da aviação.

Relembre-se de uma das entrevistas mais emocionantes e profundas ao ator: