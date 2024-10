Marco Paulo morreu aos 79 anos. Fernanda Serrano presta sentida homenagem

Marco Paulo morreu esta quinta-feira, 24 de outubro de 2024. O cantor lutava contra uma doença oncológica.

Durante cerca de 20 anos que Marco Paulo travou lutas contra vários cancros, mas desta vez não conseguiu resistir à doença.

Na memória de todos vão ficar temas como: «Maravilhoso Coração», «Nossa Senhora», «Eu Tenho Dois Amores», «Ninguém, Ninguém», «Sempre Que Brilha o Sol», «Taras e Manias», «Na Hora do Adeus», «Mulher de 40».

Vários artistas estão a prestar homenagens ao artista como é o caso de Fernanda Serrano: «Desde que me lembro de mim, a ouvir cantar as músicas do cantor Marco Paulo que hoje nos deixou! Uma derrota. Uma perda. Fica a voz de sempre!».