De novela da TVI para fenómeno online: quem é esta atriz em ascensão?

A atriz Margarida Antunes destacou-se na televisão portuguesa ao interpretar a personagem Vitória Santareno (em jovem) na telenovela da TVI «Quer o Destino» (2020), um dos projetos mais mediáticos da estação nesse ano.

Na trama, a personagem Vitória Santareno, nascida como Margarida Rosa, regressa à sua terra natal determinada a vingar-se da família Santa Cruz, após ter sido vítima de um crime traumático durante a adolescência. Ao longo da narrativa, Margarida Antunes interpretou a fase inicial da protagonista, personagem que mais tarde seria assumida por Sara Barradas, surgindo em diversos flashbacks que contribuíram para reforçar a carga emocional e a complexidade da evolução da personagem ao longo da história.

Ora veja:

Mais recentemente, Margarida Antunes voltou a estar em destaque nas redes sociais, desta vez fora do contexto televisivo. A atriz partilhou várias fotografias captadas na República Dominicana, onde surge em ambiente de férias, tendo rapidamente conquistado a atenção dos seguidores.

As imagens, onde se destaca um estilo descontraído e natural, evidenciam a sua forma física atlética e elegante, recebendo inúmeros elogios por parte dos fãs, que não ficaram indiferentes ao registo partilhado.

Entre carreira televisiva e presença digital, Margarida Antunes continua a afirmar-se como um rosto promissor e acarinhado pelo público, conciliando projetos de representação com momentos de partilha mais pessoais nas redes sociais.

Veja aqui a personagem interpretada mais tarde por Sara Barradas: