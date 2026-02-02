Margarida Corceiro recebe graves ameaças de morte: «Não vou ficar em silêncio sobre isso»

Margarida Corceiro recorreu às redes sociais para fazer um desabafo sério e preocupante. Este domingo, 1 de fevereiro de 2025, a atriz e influenciadora utilizou a sua conta de Instagram para denunciar que tem sido alvo de ameaças de morte online, deixando um alerta claro sobre a gravidade da situação.

“Acho que é hora de parar de normalizar. Ameaças de morte online. Isso cruza uma linha. Eu não vou ficar em silêncio sobre isso”, começou por escrever Margarida Corceiro, numa mensagem que rapidamente gerou uma onda de apoio por parte dos seguidores.

Na mesma publicação, a atriz foi clara ao sublinhar que o ódio nas redes sociais não deve ser encarado como algo normal ou inevitável. “O ódio online, o assédio e as ameaças de morte não são ‘parte da internet’. São formas graves de abuso e comportamento criminoso”, afirmou.

Margarida Corceiro fez ainda questão de lembrar que, por detrás de cada ecrã, existe uma pessoa real e que as palavras têm impacto. “Atrás de cada tela há uma pessoa real. Palavras fazem mal de verdade”, escreveu, reforçando que nenhuma forma de assédio deve ser tolerada.

A atriz foi particularmente firme ao abordar situações de intimidação e ameaça, deixando claro que ultrapassam todos os limites aceitáveis. “Nenhuma forma de assédio é aceitável, ameaças e intimidação, especialmente, cruzam a linha”, destacou.

Determinada a não compactuar com este tipo de comportamento, Margarida Corceiro terminou o desabafo com uma mensagem de posicionamento e esperança: “Não vou mais normalizar esse comportamento. Eu escolho falar e estabelecer limites. Podemos fazer melhor”.

