Vem aí em «A Fazenda»: Eva descobre segredo de Manuel?

Em «A Fazenda», todos olham surpresos para Eva (Margarida Corceiro) a entrar, com esta a dizer que preferiu vir contar pessoalmente o que soube através de Leonardo.

Eva conta que Leonardo nunca referiu o nome de Lukenia (Rita Cruz), mas lembra-se de ter feito uma viagem com Manuel (Ângelo Torres) à Lunda Norte. Manuel exalta-se a dizer que isso nunca aconteceu, saindo disparado, muito irritado com aquelas insinuações de poder estar envolvido no roubo a Leonardo. Gaspar (Nuno Lopes) repreende Eva por ter lançado aquela suspeita sob Manuel, mas Eva insiste que Leonardo não se enganou sobre ser ele, dizendo que têm sim de investigar se essa viagem aconteceu mesmo.

Lukenia olha aflita para Manuel a dizer-lhe que Eva conseguiu que Leonardo contasse que viajou com ele à Lunda Norte, sendo uma questão de tempo até que Leonardo a envolva também a ela no golpe que lhe deram.

Eva diz a Gaspar que não quis mesmo pô-lo contra Manuel, apesar de tudo apontar que ele esteja envolvido na burla a Leonardo. Gaspar assente que ela não tem culpa de nada, referindo que somente não esperava tal coisa de Manuel, que foi quem o ajudou a estabelecer-se na vida. Eva deseja boa sorte para o julgamento, achando que ele vai ser ilibado por ter feito tudo por amor a Leonor.

De relembrar que Lukenia e Manuel estão feitos um com o outro: