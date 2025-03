Flores e biquínis: Margarida Corceiro em vídeo viral com uma atriz bem conhecida

Foi no passado dia 4 de março que Margarida Corceiro partilhou um vídeo amoroso ao lado da amiga e também atriz Ângela Costa.

No registo, é possível ver Margarida Corceiro e Angie Costa junto a uma cascata, a rir descontraidamente enquanto são filmadas. Ambas vestem biquíni e Margarida Corceiro surge até com uma flor no cabelo, num cenário que transmite leveza e alegria. A cumplicidade entre as duas é evidente, refletindo uma amizade genuína e especial.

As gargalhadas e a boa disposição das atrizes conquistaram os seguidores, que rapidamente encheram a caixa de comentários com elogios. Entre as mensagens deixadas pelos fãs, destacam-se: «O vídeo mais amoroso que já vi. Sorrir, sorrir e sorrir para sempreee», «Perfeitas», «Quando falo de perfeição, falo no teu sorriso, Magui», «Lindass».

A acompanhar o vídeo, Margarida Corceiro escreveu na legenda: «Até doer a barriga».

Veja o vídeo em questão, aqui:

