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Assim era Margarida Corceiro há mais de 10 anos. E as diferenças deixam qualquer um de boca aberta

  • TVI Novelas
  • 6 ago, 09:51
Assim era Margarida Corceiro há mais de 10 anos. E as diferenças deixam qualquer um de boca aberta - TVI

Adivinha quem é esta menina? É uma das maiores estrelas da TVI. Veja a mudança extraordinária em 10 anos

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Margarida Corceiro, de 23 anos, é uma das celebridades portuguesas que dá cartas no mundo da representação, mas também da moda. Figura muito mediática, reúne uma legião de fãs e é protagonista de vários projetos. 


A atriz, foi uma das estrelas da novela «A Fazenda», da TVI, é conhecida pela sua beleza e também um ícone de estilo. Como fã e seguidor da artista deve-se perguntar como ela era em pequena.


Há mais de 10 anos, quando era uma criança, Margarida Corceiro era bem diferente, dado que cresceu e se transformou numa mulher. As imagens estão na galeria que preparámos para si.


Margarida Corceiro começou aos 16 anos a representar na nossa TVI em «Prisioneira». Em 2020, participou como concorrente em «Dança com As Estrelas». No mesmo ano, 'abraçou' a personagem Constança em «Bem me Quer». Já em 2022, interpretou a problemática Rita em «Quero é Viver». Também brilhou como Gabi nos «Morangos com Açúcar» e foi uma das maiores estrelas da novela «A Fazenda». 


Teve ainda uma participação mediática em 2023 como apresentadora em «Cabelo Pantene - A Competição».  

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No passado namorou com Lando Norris, piloto da Fórmula 1, e esta relação tornou-se conhecida no mundo inteiro. 
 

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