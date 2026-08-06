Assim era Margarida Corceiro há mais de 10 anos. E as diferenças deixam qualquer um de boca aberta

Margarida Corceiro, de 23 anos, é uma das celebridades portuguesas que dá cartas no mundo da representação, mas também da moda. Figura muito mediática, reúne uma legião de fãs e é protagonista de vários projetos.



A atriz, foi uma das estrelas da novela «A Fazenda», da TVI, é conhecida pela sua beleza e também um ícone de estilo. Como fã e seguidor da artista deve-se perguntar como ela era em pequena.



Há mais de 10 anos, quando era uma criança, Margarida Corceiro era bem diferente, dado que cresceu e se transformou numa mulher. As imagens estão na galeria que preparámos para si.



Margarida Corceiro começou aos 16 anos a representar na nossa TVI em «Prisioneira». Em 2020, participou como concorrente em «Dança com As Estrelas». No mesmo ano, 'abraçou' a personagem Constança em «Bem me Quer». Já em 2022, interpretou a problemática Rita em «Quero é Viver». Também brilhou como Gabi nos «Morangos com Açúcar» e foi uma das maiores estrelas da novela «A Fazenda».



Teve ainda uma participação mediática em 2023 como apresentadora em «Cabelo Pantene - A Competição».



No passado namorou com Lando Norris, piloto da Fórmula 1, e esta relação tornou-se conhecida no mundo inteiro.

