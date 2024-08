Margarida Corceiro recorreu à conta de Instagram para parabenizar a amiga Catarina Maia! A modelo fez 25 anos, no passado dia 27 de agosto. No registo, podemos ver as modelos a saírem do mar com um pôr do sol de cortar a respiração! Que momento bonito!

Na descrição, a atriz escreveu: «Já lá vão uns quantos pores do sol. Still counting 💖 Parabéns minha Cate, minha companheira de aventuras».

