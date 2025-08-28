A Fazenda

No Rio de Janeiro, atriz da TVI faz declaração inesperada: "Melhor abraço do mundo"

  • Joana Sequeira
  • Hoje às 15:55
Margarida Corceiro assinalou o aniversário de Catarina Maia com fotos especiais e uma dedicatória emotiva no Instagram. Veja a mensagem da atriz da TVI.

A atriz e influenciadora digital Margarida Corceiro, 22 anos, recorreu ao Instagram para assinalar uma data muito especial: o aniversário da amiga e locutora de rádio Catarina Maia, 26 anos.

Veja a publicação original, em baixo. 

 

 

Na publicação, Margarida Corceiro  partilhou duas fotografias marcantes — uma mais antiga, tirada no Rio de Janeiro, e outra onde as duas surgem num abraço cúmplice. A acompanhar os registos, a atriz deixou uma legenda carinhosa:

“Celebrar-te é celebrar doçura em forma de gente. Parabéns, minha Cate 🩷 Minha companheira de aventuras e dona do melhor abraço do mundo @catarinabmaia”.

A mensagem rapidamente conquistou os seguidores, que se juntaram às felicitações, destacando a forte amizade entre Margarida e Catarina.

O percurso de Margarida Corceiro na TVI

Com apenas 21 anos, Margarida Corceiro já é um dos rostos mais conhecidos da televisão portuguesa. Estreou-se na TVI em 2019 na novela “Prisioneira” e, desde então, tem integrado vários projetos de sucesso, como “Bem me Quer”, “Quero é Viver” e “Quero é Amar”.

Neste momento, a atriz dá vida à protagonista "Eva" em "A Fazenda". Veja o vídeo, em baixo.

 

Além da ficção, destaca-se também pela sua forte presença digital, onde soma milhares de seguidores que acompanham o seu trabalho e o seu dia a dia.

Em cima, percorra a mais recente galeria de fotografias de Margarida Corceiro que preparámos para si.

