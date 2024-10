Margarida Corceiro partilha momento inédito com a mãe: «Isto não está grande coisa»

Este domingo, 20 de outubro de 2024, Margarida Corceiro publicou vários vídeos nos Instastories de um momento de mãe e filha.

Nos vídeos, vê-se a mãe da atriz a cozinhar, enquanto a filha lhe faz companhia e filma o momento. As duas ficam às gargalhadas com o processo de preparação e do resultado final:

«Na cozinha, tal mãe tal filha», assegurou Margarida Corceiro na descrição da publicação.

A atriz, que dá vida a Gabi em «Morangos com Açúcar», começou aos 16 anos a representar na nossa TVI em «Prisioneira». Em 2020, participou como concorrente em «Dança com As Estrelas. No mesmo ano, 'abraçou' a personagem Constança em «Bem me Quer». Já em 2022, interpretou a problemática Rita em «Quero é Viver». Foi em 2023, que Margarida Corceiro se estreou como apresentadora em «Cabelo Pantene - A competição». <br />

Agora, está em gravações para a nova novela da TVI, «A Fazenda», onde será uma das protagonistas.