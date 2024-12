Vem aí em «A Fazenda»: Eva descai-se e 'entrega' Talu

Em «A Fazenda», Talu (Evandro Gomes) regressa a casa de Miguel (Diogo Infante). Eva (Margarida Corceiro) recebe chamada do pai que lhe diz que os raptores não apareceram e vai à polícia participar o rapto de Leonor.

Miguel entrega ao mafioso os dois milhões que estava a dever, mas este alerta-o que ainda faltam os juros do dinheiro.

Talu conta a Eva que seguiu Miguel até à zona da Ericeira, e viu-o a falar com uma mulher, mas a sua atitude não era de preocupação, mas sim de fúria, suspeitando que o rapto de Leonor (Dalila Carmo) era uma farsa. Eva sai furiosa porta fora para ir falar com o pai.

No escritório, Miguel diz à filha que guardou o dinheiro do resgate e que aguarda notícias da polícia. Eva revela que Talu o seguiu e o viu a falar com uma mulher. Miguel indica ter ido falar com Deolinda, uma antiga empregada deles, por ela viver perto do local onde seria feito o resgate.

Depois de Miguel saber que Talu o seguiu, o que irá fazer contra o jovem?

De relembrar que, anteriormente, Eva recusou ir viver com o pai: