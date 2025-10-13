A Fazenda

Dia 20 de outubro é o último episódio de «A Fazenda». O que esperar?

  • TVI Novelas
  • Há 3h e 59min
Dia 20 de outubro é o último episódio de «A Fazenda». O que esperar? - TVI

A história que conquistou o público está a chegar ao fim e vão haver muitas emoções.

Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP

É já na próxima segunda-feira, 20 de outubro de 2025 que a TVI vai emitir o último episódio de «A Fazenda».

O que esperar para o final?

Júlia e Ary

Ary (Isaac Alfaiate) pede desculpa a Júlia (Kelly Bailey) por não ter acreditado nela. Daniela (Soraia Tavares) entra, ficando de imediato furiosa ao ver ali Júlia. Esta decide não entrar em confronto, saindo. Weza e Januário (Hoji Fortuna) chegam a dizer reprovadores a Daniela já saberem que ela ficou com metade da fazenda chantageando Lukenia (Rita Cruz). Weza (Cláudia Semedo) e Januário acusam Daniela de ser igual a Lukenia, indo ficar sem nada, com Gaspar (Nuno Lopes) também a não querer que ela continue na escola.

Daniela vira-se para Ary, mas este também lhe vira costas, deixando-a sozinha.

Ary aproxima-se a dizer a Júlia que já não vai casar-se com Daniela, dizendo não querer fugir mais a ser apaixonado por ela desde o primeiro dia que a viu, propondo ficarem juntos. Júlia sorri emocionada, beijando Ary, que corresponde.

Recorde-se que Ary ficou prestes a casar com Daniela, após Júlia ter ido para Lisboa:

Mafalda, Gustavo e Edurado

Em «A Fazenda», Eduardo (Diogo Amaral) pede desculpa a Mafalda (Inês Aguiar) por ter acusado injustamente Gustavo (Nuno Pardal) de a tentar matar.

Eduardo diz a Mafalda ter deixado Sofia (Marta Melro) por causa dela. Mafalda sorri e beija Eduardo, que corresponde.

De recordar que Eduardo achava que Gustavo era o mentor do ataque a Mafalda com a cobra:

Eva e Talu

Em «A Fazenda», Eva (Margarida Corceiro) e Talu (Evandro Gomes) passeiam nas luxuriantes paisagens angolanas, mais unidos e apaixonados que nunca.

Leonor (Dalila Carmo) vem ter com Gaspar (Nuno Lopes), abraçando-o enquanto confirma que as três filhas encontraram a felicidade por terem conseguido ficar com quem amam. Gaspar e Leonor afastam-se a cavalo, juntos e apaixonados para todo o sempre.

Relembre-se e que Talu tinha deixado Eva, pois estava a ser chantageado:

Duarte, Alba e Miro

Em «A Fazenda», Gaspar (Nuno Lopes) diz que Duarte (Cláudio de Castro) vai para a prisão mal esteja recuperado do tiro que sofreu. Ary (Isaac Alfaiate) diz raivoso que ele devia ter morrido. Mafalda (Inês Aguiar) diz não saber se Duarte ficará preso se não houver provas contra ele.

Duarte esboça ar satisfeito ao ver Miro (Pedro Hossi), vendo ali uma hipótese de conseguir escapar à prisão. Miro alerta Duarte não ter vindo ali para defendê-lo, como sempre fez toda a sua vida, mas sim para dizer que percebeu que errou ao protegê-lo de todos os crimes que ele cometeu, dizendo esperar que ele consiga perceber um dia que não pode manipular e magoar os outros como fez com ele e Alba (São José Correia). Duarte desvia o olhar de Miro, que sai resoluto.

Alba e Miro concordam desolados que cometeram muitos erros com Duarte, dizendo que ele tem de ser mesmo punido por todo o mal que fez. Miro diz a Alba que apesar de tudo por que passaram, ela será sempre a mulher da sua vida, querendo ficar com ela, mesmo que agora tenham de começar do zero. Alba assente, mas avisa-o não o querer partilhar com mais ninguém. Sorriem e beijam-se apaixonadamente.

De relembrar a forma como Alba teve a certeza que Duarte tinha violado a prima:

Eva e Joel

Em «A Fazenda», Eva (Margarida Corceiro) recebe surpresa a visita de Joel (João Jesus), que lhe pede desculpa por tudo o que lhe fez, mas defendendo-se que a ama.

Joel diz ir entregar-se à polícia, mas Eva pede-lhe que não o faça, dizendo querer encerrar aquela história sem mais sentimentos de culpa.

Joel tenta aproximar-se dela, mas a jovem não deixa. Eva permite que o neto de Zulmira (Helena Isabel) vá embora sem que seja punido.

Recorde-se que Joel raptou Eva e drogou-a:

Leonor e Gaspar

Em «A Fazenda», Leonor (Dalila Carmo) vem ter com Gaspar (Nuno Lopes), abraçando-o enquanto confirma que as três filhas encontraram a felicidade por terem conseguido ficar com quem amam, Eva (Margarida Corceiro) com Talu (Evandro Gomes), Júlia (Kelly Bailey) com Ary (Isaac Alfaiate), e Mafalda (Inês Aguiar) com Eduardo (Diogo Amaral).

Gaspar e Leonor afastam-se a cavalo, juntos e apaixonados para todo o sempre.

Recorde esta história de amor:

Relacionados

Vem aí em «A Fazenda»: Zulmira descobre verdade chocante

Vem aí em «A Fazenda»: Talu e Ary mentem a todos. Eis o motivo

A Fazenda

Vem aí em «A Fazenda»: Os dias de glória de Lukenia estão a chegar ao fim?

A Fazenda
Hoje

Exclusivo final «A Fazenda»: Leonor e Gaspar vivem felizes como nunca

A Fazenda
Hoje

Exclusivo final de «A Fazenda»: O que vai acontecer a Joel? Surpreenda-se!

A Fazenda
Hoje

Exclusivo final de «A Fazenda»: Miro e Alba viram as costas a Duarte?

A Fazenda
Ontem

Exclusivo bombástico «A Fazenda»: Eis o final impressionante de Eva e Talu

A Fazenda
Ontem

A Fazenda: Depois de seduzir Joel, Eva tenta agredi-lo

A Fazenda
sáb, 11 out
Mais A Fazenda

Mais Vistos

José Carlos Pereira surpreende fãs com confissão inesperada: «Pouca gente sabe mas…»

Festa é Festa
sáb, 11 out
1

José Carlos Pereira já tem 46 anos! Recorde as personagens mais marcantes do ator

Festa é Festa
18 nov 2024
2

Exclusivo final «A Fazenda»: Leonor e Gaspar vivem felizes como nunca

A Fazenda
Hoje
3

Noivo de Maria Botelho Moniz faz confissão tocante: «Passo o dia inteiro ansioso só para...»

Ontem
4

Exclusivo final de «A Fazenda»: O que vai acontecer a Joel? Surpreenda-se!

A Fazenda
Hoje
5

«Poderosa, linda de morrer»: A apresentadora famosa arrasa em lingerie com fotografias arrebatadoras

Queridos Papás
qui, 9 out
6
Ver Mais Vistos

EM DESTAQUE

Dia 20 de outubro é o último episódio de «A Fazenda». O que esperar?

A Fazenda
Hoje

«Terra Forte»: Benedita Pereira, João Catarré, Rita Pereira e José Fidalgo... Quem é quem?

qui, 9 out

Exclusivo «A Protegida»: A herança de Benedita é distribuída, mas há surpresas

A Protegida
Ontem

José Carlos Pereira surpreende fãs com confissão inesperada: «Pouca gente sabe mas…»

Festa é Festa
sáb, 11 out

Noivo de Maria Botelho Moniz faz confissão tocante: «Passo o dia inteiro ansioso só para...»

Ontem

Exclusivo final de «A Fazenda»: O que vai acontecer a Joel? Surpreenda-se!

A Fazenda
Hoje
FORA DO ECRÃ

Paulo Vintém fala sobre a nova fase de vida: «Foi uma escolha»

Ontem

Noivo de Maria Botelho Moniz faz confissão tocante: «Passo o dia inteiro ansioso só para...»

Ontem

José Carlos Pereira surpreende fãs com confissão inesperada: «Pouca gente sabe mas…»

Festa é Festa
sáb, 11 out

Ana Guiomar desabafa sobre dia menos feliz: «Mau resultado»

Festa é Festa
sex, 10 out

José Raposo chora morte: «Todas as minhas referências estão a desaparecer»

sex, 10 out

Eles conquistaram o público: o casal sensação que ninguém esperava

A Protegida
sex, 10 out
Mais Fora do Ecrã