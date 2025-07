Margarida Corceiro grava cena de cortar a respiração em «A Fazenda»— e mostra tudo nos bastidores

Margarida Corceiro partilha imagens exclusivas dos bastidores de uma das cenas mais intensas de A Fazenda.

A atriz e Evandro Gomes mostram como foi gravar o dramático incêndio que vai abalar os próximos episódios.

Fãs reagem com emoção nas redes sociais: “Não vão morrer, pois não?!

Margarida Corceiro partilhou dois stories emocionantes no seu Instagram, revelando os bastidores de uma das cenas mais marcantes da novela "A Fazenda". A atriz surge ao lado do colega Evandro Gomes, que interpreta Talu, numa gravação intensa durante o «incêndio». A atriz em modo brincadeira com o colega escreveu: «A confiança de quem sabia perfeitamente o que estava a fazer...»."Quem ainda acompanha a Fazanda?", escreveu Margarida através dos registos partilhados. Nas imagens é possível ver o ambiente tenso e realista que envolve a gravação de um episódio dramático.

As imagens são arrepiantes ora veja:

Recorde-se que, em «A Fazenda», Gaspar (Nuno Lopes) e Leonor (Dalila Carmo) encontram-se em choque ao verem Eva (Margarida Corceiro) e Talu (Evandro Gomes) inconscientes, caídos no chão em pleno incêndio. Os dois são imediatamente resgatados e levados para o interior da casa, onde aguardam por ajuda, visivelmente debilitados. Gaspar garante a Leonor que pediu ajuda a Nadir (Sharam Diniz), tentando tranquilizá-la com a esperança de que Eva irá recuperar. Enquanto isso, todos os presentes vivem momentos de grande tensão e angústia, à espera de notícias sobre o estado de saúde de Eva e Talu.

Um momento arrepediante:

Lukenia (Rita Cruz), desesperada, confronta Leonor com palavras duras, enquanto Joel tenta entrar no local para ver Eva, sendo travado por Gaspar, que alerta que ninguém pode entrar.

No Instagram da TVI Novelas, os comentários dos fãs multiplicam-se, com muitos a expressar ansiedade e emoção:"É como na vida... acontecem coisas boas e más", escreveu uma seguidora. "Não vão morrer pois não?! 😢", comentou outra.Outros mostram esperança: "Quem os vai salvar?", "Vão conseguir!".

A expectativa para este episódio está ao rubro — e os bastidores revelados por Margarida Corceiro só vieram aumentar ainda mais a curiosidade do público.

