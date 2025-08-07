Vem aí em «A Fazenda»: Eva acorda e faz revelação bombástica que vai mudar tudo

Em «A Fazenda», Talu (Evandro Gomes) vinca a Eva (Margarida Corceiro) que não vai deixar que a levem para Lisboa, dizendo que se for preciso a esconde. Eva acorda nesse momento.
Talu conta a Eva que Miguel (Diogo Infante) quer levá-la para Lisboa, e ele estava a preparar-se para tirá-la dali para impedir isso. Eva diz não querer ir por não querer mais separar-se dele.
Eva recusa a Talu que ele chame as enfermeiras para a ajudarem com as dores, não querendo ser posta a dormir até falar com Miguel para lhe dizer que não quer voltar para Lisboa.
Miguel vê surpreso que Talu está com Eva no quarto. Eva diz a Miguel que se recusa a voltar para Lisboa.
Recorde-se que Miguel anda a ser chantageado por Lukenia: