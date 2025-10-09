Vem aí em «A Fazenda»: Eva desespera por ajuda, enquanto Talu confronta Joel

Em «A Fazenda», Eva (Margarida Corceiro) está desesperada para fugir do quarto. Consegue a custo ir até à porta pedir ajuda, mas o seu esforço é infrutífero.

Januário (Hoji Fortuna) tenta demover Talu (Evandro Gomes) de ligar para Eva para saber notícias dela, insistindo que ele tem de se concentrar em Zuri (Madalena Aragão). Talu olha hesitante para o contacto de Eva no telefone.

Jorge (Heitor Lourenço) diz a Joel (João Jesus) que tem de arranjar depressa uma solução para Eva antes que os pais dela chamem a polícia. Joel diz ter de pensar. Joel recebe chamada de Talu no telefone de Eva e diz-lhe para deixar Eva em paz.

Talu fica intrigado por ter sido Joel a atender o telefone de Eva quando ele tinha dito a Ary (Isaac Alfaiate) que se tinha separado dela. Acaba por dar razão a Januário de eles já poderem ter feito as pazes.

Recorde-se que Eva já tinha avisado que não queria estar naquela situação: