Vem aí em «A Fazenda»: Lukenia acha-se esperta, mas Talu e Eva enganam-na

Exclusivo «A Fazenda»: Talu tem de escolher entre Zuri e o filho ou Eva

Bomba em «A Fazenda»: Eva conta tudo sobre a chantagem a Talu. Ele reage assim...

Em «A Fazenda», depois de Lukenia (Rita Cruz) acusar Eva (Margarida Corceiro) de querer continuar em Angola por causa de Talu (Evandro Gomes) e lançar a cartada de mandá-la para a cadeia se ela não se for embora e Eva ripostar que ela não vai fazer isso, ou perde Talu para sempre, Lukenia começa a investigar.

Eva segura Talu, que diz que vai exigir a Lukenia o vídeo que a incrimina, dizendo que têm de ter paciência até poderem ficar juntos. Ambos disfarçam resignar-se que já não gostam um do outro ao perceberem que Lukenia os está a espreitar.

Recorde-se que, quando Eva acordou, era Talu que estava ao seu lado: