A Fazenda

Vem aí em «A Fazenda»: Lukenia acha-se esperta, mas Talu e Eva enganam-na

  • TVI Novelas
  • Há 3h e 13min
Vem aí em «A Fazenda»: Lukenia acha-se esperta, mas Talu e Eva enganam-na - TVI

O feitiço vira-se contra o feiticeiro.

O Secret Story está de volta!
Inscreva-se aqui

Em «A Fazenda», depois de Lukenia (Rita Cruz) acusar Eva (Margarida Corceiro) de querer continuar em Angola por causa de Talu (Evandro Gomes) e lançar a cartada de mandá-la para a cadeia se ela não se for embora e Eva ripostar que ela não vai fazer isso, ou perde Talu para sempre, Lukenia começa a investigar.

Eva segura Talu, que diz que vai exigir a Lukenia o vídeo que a incrimina, dizendo que têm de ter paciência até poderem ficar juntos. Ambos disfarçam resignar-se que já não gostam um do outro ao perceberem que Lukenia os está a espreitar.

Recorde-se que, quando Eva acordou, era Talu que estava ao seu lado:

Relacionados

Vem aí em «A Fazenda»: Com seguranças contratados, Talu é proibido de se aproximar de Eva

Vem aí em «A Fazenda»: Eva acorda e faz revelação bombástica que vai mudar tudo

A Fazenda

Vem aí em «A Fazenda»: Ary age nas costas de Júlia e faz o que não deve

A Fazenda
Hoje

Exclusivo «A Fazenda»: Ary e Júlia fazem teste de ADN. Quem é o pai do bebé?

A Fazenda
Hoje

Vem aí em «A Fazenda»: Depois de Joel, Zulmira sofre uma grande desilusão e fica em choque

A Fazenda
Hoje

Exclusivo «A Fazenda»: Zuri faz proposta a Daniela e deixa Lukenia em pânico

A Fazenda
Ontem

Exclusivo «A Fazenda»: Joel é cúmplice de Duarte e anda a escondê-lo?

A Fazenda
Ontem

Exclusivo «A Fazenda»: Joel apanha Eva e Talu aos beijos. Eis o que acontece

A Fazenda
Ontem
Mais A Fazenda

Mais Vistos

Vem aí em «A Fazenda»: Lukenia acha-se esperta, mas Talu e Eva enganam-na

A Fazenda
Hoje
1

Bomba em «A Fazenda»: Eva conta tudo sobre a chantagem a Talu. Ele reage assim...

A Fazenda
dom, 6 jul
2

Exclusivo «A Fazenda»: Joel transforma-se num monstro, que manipula, rapta e faz mal às pessoas

A Fazenda
dom, 3 ago
3

Exclusivo «A Fazenda»: Zuri faz proposta a Daniela e deixa Lukenia em pânico

A Fazenda
Ontem
4

Vem aí em «A Fazenda»: Depois de Joel, Zulmira sofre uma grande desilusão e fica em choque

A Fazenda
Hoje
5

Exclusivo «A Fazenda»: Joel esconde segredo de Zulmira

A Fazenda
sáb, 18 jan
6
Ver Mais Vistos

EM DESTAQUE

Vem aí em «A Fazenda»: Gustavo e Mafalda beijam-se

A Fazenda
sex, 8 ago

Vem aí em «A Protegida»: Mariana desespera por notícias da filha… sem saber que Gina esconde a verdade

A Protegida
sex, 8 ago

«Fico mesmo aflito»: José Raposo fica comovido com gesto de Pedro Chagas Freitas

sex, 8 ago

Atriz da TVI vive situação delicada e revolta-se: “Se me voltam a fazer isto, não respondo por mim

qui, 7 ago

Marta Melro sofre imprevisto nas férias: “Contra todo o caos...”

A Fazenda
sex, 8 ago

Vem aí em «A Fazenda»: Lukenia ataca Eva, mas é surpreendida

A Fazenda
sex, 8 ago
FORA DO ECRÃ

Um novo ponto de partida: Luisinha Oliveira, namorada de José Condessa, faz mudança na sua vida

sáb, 9 ago

«Fico mesmo aflito»: José Raposo fica comovido com gesto de Pedro Chagas Freitas

sex, 8 ago

Marta Melro sofre imprevisto nas férias: “Contra todo o caos...”

A Fazenda
sex, 8 ago

Atriz da TVI vive situação delicada e revolta-se: “Se me voltam a fazer isto, não respondo por mim

qui, 7 ago

Ator muito conhecido faz um salvamento na rua

qui, 7 ago

José Raposo dá novidade inesperada e os fãs reagem em peso

qui, 7 ago
Mais Fora do Ecrã
IOL Footer MIN