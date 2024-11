Vem aí em «A Fazenda»: Sonho de Eva e Talu é destruído

Em «A Fazenda», Mafalda (Inês Aguiar) fica surpresa por Júlia (Kelly Bailey) lhe dizer que devem avançar com a venda da fazenda. Gaspar (Nuno Lopes) ouve interessada a conversa e diz às sobrinhas ter uma ideia para convencerem Eva (Margarida Corceiro) .

Talu (Evandro Gomes) diz a Eva que Manuel (Ângelo Torres) aceitou falar com ela sobre a venda do património de Gaspar (Nuno Lopes), tendo combinado encontrarem-se no lodge. Beijam-se felizes e cada vez mais apaixonados um pelo outro.

Manuel revela que afinal não está interessado em comprar a participação de Eva na Moringa, por não ter nesse momento capital disponível.

Alba sorri por Manuel ter recusado comprar a parte de Eva, com Manuel a dizer só estar a fazer aquilo para Nadir (Sharam Diniz) conseguir voltar para Talu. Eva e Talu olham-se desolados por não terem como evitar a venda da fazenda.

Recorde-se que o casal está muito apaixonado e que queriam fazer sociedade: