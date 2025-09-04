Vem aí em «A Fazenda»: Talu acaba a relação com Eva para casar com Zuri

Em «A Fazenda», Eva (Margarida Corceiro) diz a Talu (Evandro Gomes) que a polícia vai abrir um processo-crime contra ela, desabando a chorar. Talu, muito tenso, toma uma decisão, dizendo a Eva que não podem continuar juntos por ir casar-se com Zuri (Madalena Aragão). Eva olha-o em choque.

Talu tenta argumentar a Eva que tem de ficar com Zuri por ser assim que em Angola se processam as coisas, mas Eva não acredita nele. Talu passa ao ataque a dizer que já percebeu que ela continua a gostar de Joel (João Jesus). Eva, olhando-o chocada, diz ser melhor mesmo ficarem por ali.

Eva chora abalada a dizer a Mafalda (Inês Aguiar) que nunca esperou que Talu se quisesse casar com Zuri por ela estar grávida, achando também que ele se deixou manipular por Lukenia (Rita Cruz). Mafalda diz a Eva que talvez tenha sido melhor assim para ela não sofrer ainda mais no futuro. Eva permanece a chorar desolada.

Recorde-se que a relação de Talu e Eva tem estado bem e que isto veio inesperadamente: