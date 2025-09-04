A Fazenda

Vem aí em «A Fazenda»: Talu acaba a relação com Eva para casar com Zuri

  • TVI Novelas
  • Há 1h e 45min
Vem aí em «A Fazenda»: Talu acaba a relação com Eva para casar com Zuri - TVI

A explicação de Talu deixa Eva ainda mais confusa.

Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP

Em «A Fazenda», Eva (Margarida Corceiro) diz a Talu (Evandro Gomes) que a polícia vai abrir um processo-crime contra ela, desabando a chorar. Talu, muito tenso, toma uma decisão, dizendo a Eva que não podem continuar juntos por ir casar-se com Zuri (Madalena Aragão). Eva olha-o em choque.

Talu tenta argumentar a Eva que tem de ficar com Zuri por ser assim que em Angola se processam as coisas, mas Eva não acredita nele. Talu passa ao ataque a dizer que já percebeu que ela continua a gostar de Joel (João Jesus). Eva, olhando-o chocada, diz ser melhor mesmo ficarem por ali.

Eva chora abalada a dizer a Mafalda (Inês Aguiar) que nunca esperou que Talu se quisesse casar com Zuri por ela estar grávida, achando também que ele se deixou manipular por Lukenia (Rita Cruz). Mafalda diz a Eva que talvez tenha sido melhor assim para ela não sofrer ainda mais no futuro. Eva permanece a chorar desolada.

Recorde-se que a relação de Talu e Eva tem estado bem e que isto veio inesperadamente: 

Relacionados

Vem aí em «A Fazenda»: O verdadeiro esconderijo de Duarte é descoberto?

Vem aí em «A Fazenda»: Mafalda e Alba em confronto aceso, que pode dar em tragédia

A Fazenda

Vem aí em «A Fazenda»: Eva fica chocada ao saber que vai responder em tribunal por tentativa de homicídio

A Fazenda
Hoje

A Fazenda: Ary enfrenta Joel e descobre que ele está a mentir

A Fazenda
Ontem

A Fazenda: Alba revela que tem um bilhete de Bianca que incrimina Miguel

A Fazenda
Ontem

A Fazenda: Já sabemos quem entregou Joel à polícia

A Fazenda
Ontem

A Fazenda: Gaspar faz promessa sentida a Zuri

A Fazenda
Ontem

A Fazenda: Joel é apanhado pela polícia

A Fazenda
Ontem
Mais A Fazenda

Mais Vistos

Casamento de Rosa Bela e Carlos Areia contou com uma convidada de peso, que teve um papel importante

seg, 28 jul
1

Nunca é tarde. Aos 81 anos, Carlos Areia cumpre um grande desejo: «Foi assustador...»

Ontem
2

Depois de casar com Rosa Bela, Carlos Areia cumpre sonho: «Tudo aquilo para mim era novo»

Ontem
3

Exclusivo «A Protegida»: Óscar revela toda a verdade a JD

A Protegida
sex, 15 ago
4

Vem aí em «A Fazenda»: Eva fica chocada ao saber que vai responder em tribunal por tentativa de homicídio

A Fazenda
Hoje
5

Exclusivo «A Fazenda»: Talu tem de escolher entre Zuri e o filho ou Eva

A Fazenda
dom, 20 jul
6
Ver Mais Vistos

EM DESTAQUE

Vem aí em «A Fazenda»: Ary deixa Júlia a gritar por ajuda

A Fazenda
Ontem

Vem aí em «A Protegida»: Hector é apanhado a ter relações sexuais com outra mulher

A Protegida
Ontem

Já o conhecemos há décadas, mas poucos sabem o verdadeiro nome de Tony Carreira. E vai surpreendê-lo

Ontem

A dias da lua de mel, atriz da TVI sofre acidente

Ontem

Paula Neves vive dia marcante, que jamais será esquecido: «Assinámos o que já tínhamos prometido»

Cacau
Ontem

Vem aí em «A Fazenda»: Leonor traiu Gaspar com Miguel?

A Fazenda
Ontem
FORA DO ECRÃ

Atriz da TVI denuncia fraude, que a pode prejudicar: «Nunca na vida... Nem que me pagassem»

Hoje

Paula Neves vive dia marcante, que jamais será esquecido: «Assinámos o que já tínhamos prometido»

Cacau
Ontem

Nunca é tarde. Aos 81 anos, Carlos Areia cumpre um grande desejo: «Foi assustador...»

Ontem

Depois de casar com Rosa Bela, Carlos Areia cumpre sonho: «Tudo aquilo para mim era novo»

Ontem

Há um vídeo de David Carreira com o filho que está viral nas redes sociais. Muitos já se emocionaram

Ontem

A dias da lua de mel, atriz da TVI sofre acidente

Ontem
Mais Fora do Ecrã
IOL Footer MIN