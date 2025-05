Vem aí em «A Fazenda»: Talu agride Joel, ao ver Eva a fugir com ele

Em «A Fazenda», Joel (João Jesus) admite a Eva (Margarida Corceiro) que falseou todas a mensagens que Duarte (Cláudio de Castro) supostamente enviou para a sossegar, devendo ele estar mesmo presumivelmente morto. Eva conta-lhe aflita que Lukenia (Rita Cruz) tem um vídeo dela a empurrar Duarte para o rio, e quer forçá-la a desistir do casamento.

Eva pede a Joel para parar o jipe, muito nervosa. Desaba a chorar prostrada no chão.

Eva diz a Joel que só lhe resta desistir do casamento com Talu (Evandro Gomes) e voltar para Lisboa, somente podendo ganhar aquela batalha contra Lukenia se Duarte estiver vivo. Joel olha-a céptico. Talu surge de rompante, agredindo Joel a pensar que ele e Eva estão juntos. Eva diz desolada a Joel que Talu não pode mesmo saber a verdade. Joel abraça-a penalizado.

Joel disfarça a Ary (Isaac Alfaiate) que somente ajudou Eva a fugir do casamento com Talu por ela achar que não iria ser feliz com ele por causa de Lukenia. Ary diz estar muito desapontado com ele por ele não ter pensado no mal que estava a fazer a Talu.

Recorde a reação de Joel, quando soube que Eva ia casar com Talu: