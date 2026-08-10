Após likes suspeitos, Margarida Corceiro esclarece finalmente o que tem com Ferran Torres

«Não, não estou a namorar com o Ferran. Espero que isto fique claro». Foi desta forma que Margarida Corceiro quebrou o silêncio e esclareceu a ligação ao futebolista espanhol Ferran Torres, herói do último Mundial de futebol. A atriz portuguesa fez um direto na rede social TikTok para acabar, de vez, com as suspeitas.
Tudo começou depois de se tornar público que os dois se seguiam na rede social Instagram. Depois, Ferran foi apanhado a deixar um «gosto» numa fotografia onde Magui Corceiro mostra o seu lado mais sensual. As especulações intensificaram-se, mas agora Corceiro deixa claro que não existe nenhuma relação entre os dois.
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