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Após likes suspeitos, Margarida Corceiro esclarece finalmente o que tem com Ferran Torres

  • TVI Novelas
  • Hoje às 11:16
Após likes suspeitos, Margarida Corceiro esclarece finalmente o que tem com Ferran Torres - TVI

Margarida Corceiro quebrou o silêncio e esclareceu tudo sobre a ligação ao futebolista espanhol Ferran Ferran Torres, o herói espanhol do Mundial de futebol

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«Não, não estou a namorar com o Ferran. Espero que isto fique claro». Foi desta forma que Margarida Corceiro quebrou o silêncio e esclareceu a ligação ao futebolista espanhol Ferran Torres, herói do último Mundial de futebol. A atriz portuguesa fez um direto na rede social TikTok para acabar, de vez, com as suspeitas.

Tudo começou depois de se tornar público que os dois se seguiam na rede social Instagram. Depois, Ferran foi apanhado a deixar um «gosto» numa fotografia onde Magui Corceiro mostra o seu lado mais sensual. As especulações intensificaram-se, mas agora Corceiro deixa claro que não existe nenhuma relação entre os dois.  

Veja também: Assim era Margarida Corceiro há mais de 10 anos. E as diferenças deixam qualquer um de boca aberta  

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