Já pode saber tudo sobre «A Fazenda». Conheça a história e as personagens!

«A Fazenda» conta a história de quando Gaspar Mendes de Sousa (Nuno Lopes), um empresário português radicado em Angola, morre de doença súbita, deixa todos os seus bens a três raparigas portuguesas. Eva Borges Lacerda (Margarida Corceiro) e as suas irmãs, que lutavam contra dificuldades económicas, vêem-se, de um dia para o outro, donas de uma grande fortuna, que inclui uma das maiores fazendas agropecuárias de Angola.

Latuima (Talu) (Evandro Gomes), um jovem engenheiro angolano, era o protegido de Gaspar e foi excluído do testamento, em favor de Eva e das suas irmãs.

Eva e Talu estão em campos opostos, mas unidos pela atração que sentiram um pelo outro, mal se conheceram. Os dois são o centro de uma teia de interesses antagónicos, que se digladiam na disputa pela herança.

“A Fazenda” é uma novela centrada numa grande fazenda agropecuária em Angola, cuja ação decorre entre este país e Portugal. Retrata uma realidade em que as deslumbrantes paisagens de Angola e as suas ricas tradições culturais convivem com a modernidade do seu mundo empresarial.

