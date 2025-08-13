Vem aí em «A Fazenda»: Eva está confusa e pondera desistir do grande amor da sua vida

Em «A Fazenda», Eva (Margarida Corceiro) diz a Mafalda (Inês Aguiar) começar a pensar se não devia esquecer Talu (Evandro Gomes) por ele ir ter um filho com Zuri (Madalena Aragão). Mafalda insiste que é dela que Talu gosta. Eva esboça ar inseguro.
Eva conta a Mafalda que pediu ajuda a Ivandro (Vitor Hugo) para fazer Joel (João Jesus) levá-los até Duarte (Cláudio de Castro), e ele já elaborou um plano para o conseguirem.
Eva conta a Talu do plano de Ivandro de levar Joel a casa de Sónia (Joana Borja), e quando estiverem com ela Ivandro confrontá-lo sobre ele andar a esconder Duarte. Ficam surpresos por ouvirem Ivandro a chegar ao posto com Becas (Rita Loureiro).
Recorde-se que momentos antes, Eva mostrou-se decidida sobre o seu futuro: