Vem aí em «A Fazenda»: Eva está confusa e pondera desistir do grande amor da sua vida

  Hoje às 10:10
Vem aí em «A Fazenda»: Eva está confusa e pondera desistir do grande amor da sua vida

E há um motivo.

Em «A Fazenda», Eva (Margarida Corceiro) diz a Mafalda (Inês Aguiar) começar a pensar se não devia esquecer Talu (Evandro Gomes) por ele ir ter um filho com Zuri (Madalena Aragão). Mafalda insiste que é dela que Talu gosta. Eva esboça ar inseguro.

Eva conta a Mafalda que pediu ajuda a Ivandro (Vitor Hugo) para fazer Joel (João Jesus) levá-los até Duarte (Cláudio de Castro), e ele já elaborou um plano para o conseguirem.

Eva conta a Talu do plano de Ivandro de levar Joel a casa de Sónia (Joana Borja), e quando estiverem com ela Ivandro confrontá-lo sobre ele andar a esconder Duarte. Ficam surpresos por ouvirem Ivandro a chegar ao posto com Becas (Rita Loureiro)

Recorde-se que momentos antes, Eva mostrou-se decidida sobre o seu futuro:

