Vem aí em «A Fazenda»: Obcecado, Joel tenta matar Talu

Em «A Fazenda», Eva (Margarida Corceiro) questiona séria Talu (Evandro Gomes) por que ainda não lhe contou que Zuri (Madalena Aragão) está grávida. Talu suspira a preparar-se para a conversa difícil. Talu diz a Eva que apesar da gravidez de Zuri, continua a amá-la, justificando-se que ainda não tinha tido coragem para contar isso por saber que viriam aí problemas. Eva vai-se embora chateada com ele. Joel (João Jesus) observa-os à janela de expressão furiosa.

Talu fala com Zuri ao telemóvel, não repara que alguém o segue. Entra no barracão. Joel vai ter com ele a avisá-lo para se manter longe de Eva. Talu responde que é ele quem faz o que for preciso para ficar com ela, incitando-o a provar como pretende afastá-lo de Eva. Joel perde a cabeça e agride Talu. Um candeeiro cai ao chão, propagando fogo no local. Joel foge, deixando Talu inconsciente no meio das chamas.

Recorde-se que Joel tinha proposto ir viver junto com Eva: